ياسمين الخطيب تسخر من مهرجان "عود البطل" بطبق محشي وتعليق وصورة

بسبب النجاح الكبير الذي حققه مهرجان "عود البطل" للمطربين الشعبين حسن شاكوش وعمر كمال، شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، بصورة لطبق محشي داعبت به متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربطت بين المهرجان الجديد وطبق المحشي بكلمات ساخرة تتعلق بأجواء الشتاء، ونشرت ياسمين الخطيب عبر صفحتها الخاصة على "إنستجرام"، اليوم الخميس، صورة طبق المحشي وعليه قطع اللحم وعلقت قائلة" "عود البطل ملفوف".

وعلى جانب آخر يتعلق بمهرجان عود البطل، احتفل المطرب عمر كمال، بأول مليون بعد طرح مهرجان عود البطل مرة أخرى، بست ساعات على القناة نفسها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت قد حققت نجاحات كبيرة فى المرة الأولى حيث حققت 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، حيث حذفت بسبب شكاوى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بإحدى المهرجانات، زعمت أنها سرقت اللحن.

وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتى أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من مزاولة نشاطهما الفنى من الحفلات والأفراح وخلافه.

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

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وأعلنت نقابة الموسيقيين في بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

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