تامر حسني يحيي حفل عيد الأم بنادي وادي دجلة بـ«أكتوبر»

القاهرة – لايف ستايل
يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائياً بنادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، بمناسبة عيد الأم، على أن يقتصر الحضور على الاعضاء فقط، وبعض الإعلاميين والشخصيات العامة، ومن المقرر أن يقدم «تامر»، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير «عيش بشوقك».
يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى فيلم «الفلوس» والذى شارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق.
كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد «مش أنا» والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.
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