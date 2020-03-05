وفاة والد الفنان أحمد عزمي

أعلن الفنان أحمد عزمي، عن وفاة والده، منذ قليل وذلك من خلال حسابه الشخصي على تطبيق "الفيسبوك". كتب أحمد عزمي: "البقاءلله.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة". يذكر أن الفنان أحمد عزمي ، شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية سواء مسلسلات أو أفلام سينمائية. من المسلسلات التي شارك بها العميل 1001 وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأحلامك أوامر ويتربى في عزو. وفي السينما شارك في أفلام قبلات مسروقة والزمهلوية وجوبا. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - يحيى الفخراني يُؤكِّد أنّ أعمال شكسبير تُقدَّم بأكثر مِن مُعالجة - فاروق الفيشاوي يُشارك يحيى الفخراني بطولة مسرحية "الملك لير"

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