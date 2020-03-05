غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بمجموعة من الصور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا باللون الأزرق السماوي يتسم بفتحة من أمام الساق، واعتمدت على وضع ميكب كثيف على وجهها ولكنه بدا متناسقا مع بشرتها الجذابة.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "قمرررر واللون يجنن" و " جميل ماشاء الله" و " عسل" و " عود البطل".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" ، المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا باللون الأزرق السماوي يتسم بفتحة من أمام الساق، واعتمدت على وضع ميكب كثيف على وجهها ولكنه بدا متناسقا مع بشرتها الجذابة. ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "قمرررر واللون يجنن" و " جميل ماشاء الله" و " عسل" و " عود البطل". يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" ، المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.

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