ستة مشاهير عرب ينضمون إلى "تيك توك" قبيل طرح تحدٍّ جديد

انضم ممثلون ومغنّون من مصر والمملكة العربية السعودية، من بينهم محمد هنيدي وأسيل عمران إلى قائمة المشاهير العرب الذين يفتحون حسابات على "تيك توك"، مما يعزز مكانة المنصّة كوجهة رائدة للتعبير الإبداعي من خلال الفيديوهات القصيرة.

انضم ممثلون ومغنّون من مصر والمملكة العربية السعودية، من بينهم محمد هنيدي وأسيل عمران إلى قائمة المشاهير العرب الذين يفتحون حسابات على "تيك توك"، مما يعزز مكانة المنصّة كوجهة رائدة للتعبير الإبداعي من خلال الفيديوهات القصيرة.



أطلق التطبيق الخاص بمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المتحركة TikTok تحدّياً جديداً يركز على نشر الحب #TikTok Valentine في وقت تواصل فيه المنصّة نموها السريع في المنطقة كوجهة شهيرة لمشاركة المحتوى الأصلي واللحظات المميزة في حياتنا.

هذا وانضمت إلى المنصّة الشهيرة ستة وجوه جديدة من المشاهير خلال هذا الأسبوع، علماً أن "تيك توك" تحتضن مجموعة متنوعة من المواهب المميزة في منطقة الشرق الأوسط.

وأصبح كلٌ من النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي (@officialhenedy) إلى جانب شخصيات مصرية شهيرة في مجال الترفيه مثل الممثلة آيتن عامر (@aytenamer_official)، وهنا الزاهد (@hannahelzahed)، ومي عمر (@_maiomar)، وساندي (@sandyofficialtiktok)، والمغنّية السعودية أسيل عمران (@aseel) موجودين على منصة "تيك توك"، واستهلوا مشوارهم على المنصة بإلهام المعجبين للمشاركة في هذا التحدّي.

ويدعو تحدي #TikTok Valentine المستخدمين لمشاركة آرائهم في موضوع الحب من خلال بعث الرسائل الى أصدقائهم وعائلاتهم، واختيار الورود المفضّلة لديهم، والأفلام الأكثر رومانسية في نظرهم. وقد حصد التحدّي مشاهدات يزيد عددها على 40 مليوناً منذ.

وشاركت مي في هذا التحدّي، حيث أخبرت المتابعين بلون الزهور المفضل لديها، وأغنيتها المفضلة، وأرسلت تحياتها إلى واحدة من صديقاتها المقرّبات.وبدورها شاركت أسيل عمران، ذات الشعبية الواسعة في المنطقة، في هذا التحدّي، وكشفت عن أكثر اسم تحبّه "أحمد"، وعن فيلمها الرومانسي المفضل: The Notebook، والمدينة الأكثر رومانسيةً بالنسبة إليها: فلورانس، إيطاليا.

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أطلق التطبيق الخاص بمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المتحركة TikTok تحدّياً جديداً يركز على نشر الحب #TikTok Valentine في وقت تواصل فيه المنصّة نموها السريع في المنطقة كوجهة شهيرة لمشاركة المحتوى الأصلي واللحظات المميزة في حياتنا.

هذا وانضمت إلى المنصّة الشهيرة ستة وجوه جديدة من المشاهير خلال هذا الأسبوع، علماً أن "تيك توك" تحتضن مجموعة متنوعة من المواهب المميزة في منطقة الشرق الأوسط.

وأصبح كلٌ من النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي (@officialhenedy) إلى جانب شخصيات مصرية شهيرة في مجال الترفيه مثل الممثلة آيتن عامر (@aytenamer_official)، وهنا الزاهد (@hannahelzahed)، ومي عمر (@_maiomar)، وساندي (@sandyofficialtiktok)، والمغنّية السعودية أسيل عمران (@aseel) موجودين على منصة "تيك توك"، واستهلوا مشوارهم على المنصة بإلهام المعجبين للمشاركة في هذا التحدّي.

ويدعو تحدي #TikTok Valentine المستخدمين لمشاركة آرائهم في موضوع الحب من خلال بعث الرسائل الى أصدقائهم وعائلاتهم، واختيار الورود المفضّلة لديهم، والأفلام الأكثر رومانسية في نظرهم. وقد حصد التحدّي مشاهدات يزيد عددها على 40 مليوناً منذ.

وشاركت مي في هذا التحدّي، حيث أخبرت المتابعين بلون الزهور المفضل لديها، وأغنيتها المفضلة، وأرسلت تحياتها إلى واحدة من صديقاتها المقرّبات.وبدورها شاركت أسيل عمران، ذات الشعبية الواسعة في المنطقة، في هذا التحدّي، وكشفت عن أكثر اسم تحبّه "أحمد"، وعن فيلمها الرومانسي المفضل: The Notebook، والمدينة الأكثر رومانسيةً بالنسبة إليها: فلورانس، إيطاليا.

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