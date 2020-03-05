استخراج شهادة وفاة قتيل فيلا نانسي عجرم بعد شهرين

شهران مرا على حادثة فيلا نانسي عجرم، التي سقط فيها السورى محمد الموسى قتيلا، إلا أنه لم تستخرج له شهادة وفاة إلا اليوم.

ونشرت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا نانسى عجرم، عبر صفحتها بموقع فيس بوك، منشورا عن انتهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة لموكلها، إذ كتبت: "وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة".

وكتبت رهاب في منشور آخر: "بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الاختصاص، فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر، وإتمام نقل الجثمان".

وكانت البيطار قد نشرت سابقا تغريدة بموقع تويتر، قالت فيها: "الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة"، ما أثار تساؤلات حول تعرضها للتهديدات، خاصة بعد أن أثبت التقرير الثاني أن هناك طرفا آخر في القضية.

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