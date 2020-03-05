تغيير كبير في شكل ابنة دنيا بطمة على طريقة حلا الترك

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة أحدثت ضجة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيها الطفلة بإطلالة جديدة حيث تبين أنه تم تسريح شعرها بواسطة أدوات التصفيف الحرارية ليصبح أملساَ بالكامل.

ولفت هذا أنظار الكثيرين وأطلق موجة واسعة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وأبدى بعض الناشطين إعجابهم بجمال غزل فيما رأى آخرون أنه من غير الصائب التعامل معها بطريقة تجعلها تبدو أكبر من سنها.

وتذكر فريق ثالث الفنانة الشابة حلا الترك ورأوا أن شقيقتها الصغرى تسير على طريقها أي أنها لا تعيش طفولتها بالطريقة الصحيحة.

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وقارن الكثيرون بين ملامحها وملامح والديها وملامح حلا وتباينت آراؤهم بشأن درجته. ويشار إلى ان بطمة تواجه حالياً تداعيات قضية حساب فضائح المشاهير المعروف باسم "حمزة مون بيبي" وخصوصاً بعض القبض على عائشة عياش المتورطة في القضية والتي ذكرت اسم شقيقتها ابتسام باعتبارها واحدة من الأشخاص الذيم كانوا يقومون بتشغيل الحساب.

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