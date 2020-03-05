شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليارات دولار خسائر عالم السينما والترفيه بسبب فيروس كورونا ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسبب فيروس كورونا الذى انتشر بشكل مخيف عالميا فى إرباك صناعة السينما حول العالم، إضافة إلى أكبر المهرجانات العالمية، فقبل أيام قليلة اختتمت فعاليات مهرجان برلين السينمائى، وذلك وسط غياب لأكثر من 50 مندوبا صينيا وعددا من المديرين التنفيذيين ممن كانوا يشاركون فى سوق الفيلم بالمهرجان، إضافة إلى إلغاء بعض الحجوزات الخاصة برواد المهرجان.

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تفشى الفيروس عالميا لم يؤثر فقط على الأعمال التى تم تصويرها وتنتظر العرض بدور العرض فقط، وإنما تسبب أيضا فى تعطيل عدد من الأعمال السينمائية من أبرزها فيلم توم كروز Mission: Impossible 7 الذى كان من المقرر تصويره فى إيطاليا، ولكن ظهور عدد من الحالات هناك جعل الأمر صعبا خاصة أنه سيكون مخاطرة كبيرة اصطحاب فريق عمل الفيلم إلى هناك فى ظل المخاوف الشديدة من انتشار الفيروس بين الإيطاليين.

وذكر موقع fortune، أن الفيروس قضى على مبيعات التذاكر خلال احتفالات عطلة رأس السنة القمرية فى الصين، وهو الأسبوع الذى كان يشهد إقبالا كبيرا على دور العرض حيث ارتفعت الخسائر الناجمة عن انهيار مبيعات التذاكر إلى ملايين الدولارات خلال فترة الاحتفال، وفقًا لتقديرات السيد رانس باو، الرئيس التنفيذى لشركة أرتيسان جيتواى الاستشارية لصناعة السينما.

وذكر الموقع أيضا أن أسهم شركة Wanda Film Holding المشغلة للسينما فى الصين التى يسيطر عليها الملياردير وانج جيانلين انخفضت بنسبة 25 ٪ منذ بداية يناير الماضى، وتراجعت اسهم Imax China Holding Incالتى تدير الشاشات بنسبة 21 ٪، فى حين أن Beijing Enlight Media واحدة من أكبر استوديوهات الصين، تراجعت أسهمها بنسة 17 ٪.

بينما ذكر موقع vulture أن استمرار غلق دور العرض والمسارح فى الصين قد يتسبب فى خسائر تصل إلى 4 مليارات دولار بحلول نهاية شهر مارس.