حوار| سامح عبدالعزيز: "أزمتي أدخلتني عزلة.. وهذا الفيلم أبكاني.. ولست ماهرا في المسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- ياسمين الشرقاوي:

يواصل المخرج سامح عبدالعزيز تصوير مسلسل "دهب عيرة"، الذي تشارك به الفنانة يسرا في الماراثون الرمضاني 2020، ليعمل بعدها على فيلمي "سيدي بشر"، و"ليلة العيد".

"الخليج 365" التقى بالمخرج الكبير للوقوف على تفاصيل المسلسل الرمضاني وفيلميه المتأخرين، كما تطرقنا في الحديث معه عن أزمة حبسه، وخلافه مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وإلى نص الحوار..

-في البداية حدثنا عن مسلسل دهب عيرة وهل تتوقع له النجاح مثل "زي الشمس"؟

"دهب عيرة" اسم مبدئي، ولن أستطيع وضع تحدٍ، ولكن تحدثت مع فريق العمل، وفي النهاية نحن يهمنا أن يخرج العمل بصورة مشرفة تنال إعجابنا وإعجاب الجمهور، "نبقى مبسوطين واحنا بنتفرج عليه بكل ضمير ونفسي طبعا يكون في تنافس وحماس والناس تستنى تتفرج على أعمالنا المصرية، لأننا بلد تستحتق أكتر من كدا".

-أول تعاون مع يسرا.. ما انطباعك؟

يسرا من الفنانات، اللواتي يتمعتن بحب الجمهور والوسط الفني أيضا، وأنا أحبها وأحب جميع أعمالها.

-قيل أن أحداث مسلسل "زي الشمس" كان بها "مط" بلا داعٍ.. ما تعليقك؟

المشاهدة نسبية، ولكن ما أعلمه جيدا، هو أن الإيقاع كان مضبوطا لدرجة إنه لم تصلني هذه الملاحظة من قبل، "عموما هبقى أخلي بالي المرة الجاية".

-لماذا تركز أفلامك على اليوم الواحد والمناطق الشعبية؟

ليس دائما، أنا أخرجت أعمالا كثيرة متنوعة تقريبًا 17 فيلما، منها الفرح وكباريه، وأعتبرهما هبة من الله، وحقيقي أنا ممتن لأيامهما، كما أن المناخ السينمائي كان جيدا للغاية وقتها، وعملت أيضا أفلام كوميدية كثيرة، "الحقيقة أنا بحب شغل الشارع فهتلاقي بين السريات والحارة ورمضان كريم والليلة الكبيرة دول فعلا في الحوراي والمناطق الشعبية، أنا منتمي للمناطق الشعبية وأنا طلعت منها".

- ولماذا لم تذكر فيلم سوق الجمعة؟

لم أذكره، لأنه سوق عشوائي من قديم الأزل، وأنا من منطقة الإمام الشافعي، "شفت السوق ده من صغري وعملت عنه بحث لدخولي معهد السنيما، وعملته تاني بعد 20 سنة".

-فيلم سوق الجمعة ظُلم أم حقق نجاحا؟

بالنسبة لي عمري ما أهتميت، لكن أنا طبعا أعمل بشكل تجاري وأفكر كيف الفيلم يكسب، لكن بإيقاع معين وتركيبة معينة، وهي أن الفيلم يشد الجمهور، لكن كل فيلم له ظروفه.

-هل هناك جزء ثانٍ من رمضان كريم؟

لا.. ليس هناك جزء ثانٍ من مسلسل رمضان كريم، ولكن سيكون هناك سلسلة أحداث وثائقية سنوية لناس مختلفة وطبقات اجتماعية مختلفة "عايز أودي رمضان كريم في حتة تانية، وأخليه سلسلة بتوثق أخلاقيات رمضان في كل حتة، مرة يبقى رمضان في مجتمع راقي، ومرة يبقى رمضان في الموقف، ومرة في المترو وهكذا".

-كيف ترى الأجزاء الثانية.. ذكاء أم إفلاس؟

الأجزاء الثانية قادمة لا محالة، لأن الجمهور المصري اعتاد عليها منذ ظهور المسلسلات التركية والأجزاء الكبيرة، "الموضوع لو حلو ممكن يعيش سنتين عادي جدا".

-ماذا حدث بينك وبين المخرجة كاملة أبو ذكري؟

لا يوجد خلاف بيني وبين كاملة وعلاقتنا جيدة للغاية، "كاملة أختي وحبيبتي وعشرة في معهد السينما، وكلنا عيش وملح مع بعض، وخناقتنا زي أي خناقة على سلم المعهد، ولم تتخطى الـ60 دقيقة، بينما على فيس بوك استمرت كثيرا"، ولا يوجد بيني وبينها أي خلاف لن ولم يحدث، وكل بتوع معهد السينما كده بالمناسبة، احنا مبنزعلش من بعض، لأننا أخوات قعدنا مع بعض 4 سنين في المعهد، وعارفين بعض بالأسامي الثلاثية، سوء النوايا وفيس بوك والاستفزازات هما اللي كبروا الموضوع، وهي عندها حق لو في أي حاجة، بس ضغط الشغل والزحمة وولاد الحلال وبعض المواقع الصحفية زادوا الأمر سوءا بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل زي الشمس، طلعوا بعنوان من أخرج هذا المشهد، كاملة أم سامح؟ والكلام ده عيب جدا، طظ في 100 مسلسل ولا إني أخسر حد من زمايلي".

-ما مصير فيلمي "سيدي بشر" وليلة العيد"؟

المنتج محمد السبكي يجهز حاليا لفيلم "ليلة العيد" والفيلم بطولة جماعية ويضم 6 نجمات، منهن: "ريهام عبدالغفور، فردوس عبدالحميد، ووفاء عامر"، أما فيلم "سيدي بشر"، فننتظر فصل الصيف، حتى نبدأ في التحضيرات النهائية له، خاصة أن أحداثه تدور حول مصيف شعبي على "البلاج"، والفيلم كوميدي وبطولة جماعية.

-كيف تتعامل مع الشائعات؟

الحقيقة، قديما كنت أتفاعل مع أي شائعة، لكن أصبحت منذ سنوات لا أفعل ذلك، "السوشيال ميديا" جعلت الواحد غير متفاعل في الحياة الواقعية، وأزمتي الأخيرة، يقصد فترة حبسه، كانت سببا في ذلك، "المشكلة دي خلتني في عزلة شوية عن السوشيال ميديا وده فادني وخلتني أفهم شوية حاجات وأقعد مع نفسي وأقرا كتب كتير وأدي كل حاجة حقها، لحد ما بقيت مبهتمش أرد على الإشاعات، إلا لو حاجة قوية أوي بقى".

-بالحديث عن أزمتك الأخيرة.. هل كشف لك السجن بعض الأشخاص؟

"لأ مش للدرجادي.. بالعكس كل الناس وقفت جنبي".

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- هل "الشللية" تحكم الوسط الفتي؟

طبعا.. "أنا شايف إن في بعض الشللية في الوسط الفني، لكن ليس جميعهم والدليل أننا لسه موجودين".

- هل هناك فنانون ترغب في العمل معهم؟

أحب أشتغل مع كل الممثلين أكيد، وكلهم أصحابي وأقوياء جدا وموهبتهم جبارة، لكن كان لدي حنين بشكل شخصي أشتغل مع عادل أدهم وتوفيق الدقن ومجدي وهبة، "بحب اشتغل مع الجيل ده اشتغلت مع حمدي أحمد الله يرحمه، وصفية العمري، ومحيي إسماعيل".

- هل ترى أن المسلسل لا بد أن يعرض في رمضان؟

هذه موضة أقتربت من الانتهاء، وسنرى الفترة المقبلة أعمالا من 7 حلقات وأعمالا على التطبيقات فقط.

- هل لديك مشكلة في أن يعرض مسلسلك على أحد التطبيقات؟

إطلاقًا.. و"ماعنديش مشكلة إني أعمل مسلسل مع 10 مخرجين غيري".

-هل هناك نجم صاعد تتوقع بريقه الفترة المقبلة؟

نعم، أحمد داش.

- ما آخر فيلم شاهدته في دور العرض وأعجبك؟

فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.. أبكاني.

- ماذا عن المسرح؟

لست ماهرا به، "عملت وش السعد مع محمد سعد، لكن الحقيقة أنا مش شاطر في المسرح، أنا بتاع سينما وكادرات ودراما، إنما المسرح لسه في مصر ثنائي الأبعاد".

- ما قصدك بثنائي الأبعاد؟

أقصد أنه ليس متطورا، "ديكور يمين وشمال مش زي برا".

-هل ستعمل مع روبي مجددا بعد الانفصال؟

روبي من الفنانات اللواتي يمتلكن موهبة مميزة، "فهمي ممثلة شاطرة واشتغلت معاها في مسلسل (رمضان كريم)، وعارف قد ايه هي ملهمة، معقولة مش هتشغل مع أم بنتي".

-هل لديك أمنيات بشأن الفن بشكل عام؟

أتمنى أن ننتج أعمالا فنية متعددة، وتوافر دور عرض سينمائية في كل مكان بمصر "ميبقاش عندنا 40 مسلسل يبقوا 200، وعروض سينما في النجوع والقرى، لإن فيه ناس عشان تشوف فيلم ممكن تاخد موصلتين وتلاتة وكمان القاعة بتبقى وحشة، وأسوان والأقصر مفيهاش سينمات، احنا بلد مهمة، والشهرة عندنا والجمهور كمان عندنا، وللأسف احنا مش مستغلين الموضوع ده".