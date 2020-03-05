تراند اليوم : صور جريئة.. فنانة مشهورة في أوضاع حميمية مع صديقتها



على الرغم من وصولها إلى الشهرة الكبيرة في سن صغيرة، وامتلاكها ثروة كبيرة، إلا أن هذا الأمر لم يوقفها عن الإثارة والجرأة المعتادة منها.

إنها أصغر مليارديرة عصامية في العالم ونجمة تليفزيون الواقع التي بلغ متابعوها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي 164 مليوناً، كايلي جينر، حيث نشرت صور رفقة صديقتها، مثيرة للجدل، لما بها من جرأة كبيرة وصلت إلى الأوضاع الحميمية بينهما.

وظهرت كايلي جينر مع صديقتها المقربة أناستازيا كارانيكولاو المعروفة بـ ستاسي بايبي، وهما لا ترتديان سوى فستانين شفافين أظهرا مفاتنهما.

ففي الصورة الأولى التقطت لـ ستاسي من الخلف حيث ظهرت مفاتنها بوضوح وهي تنزل على السلم، فيما كانت كايلي في الجهة المقابلة في مواجهة الكاميرا ووضعت يديها بين فخذيها لتخفي منطقتها الحساسة بينما أخفت بيدها اليسرى جزءاً من صدرها.

كما ظهرتا في صورة أخرى وقد تلاصق صدرها بصدر صديقتها حيث وقفتا في مواجهة بعضهما عن قرب وفي صورة أخرى بدت كايلي خلف ستاسي وقد أمسكتها من ذراعيها ووضعت رأسها على رقبتها.

وكايلي جينر هي دائمة الإثارة والجرأة التي تسببت في شهرتها وثرائها في سن صغير، كما أنها دائمة الاستعراض بجسدها وإثارة الجدل حولها.

View this post on Instagram she got a donk A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) on Mar 4, 2020 at 10:41am PST A post shared by Kylie ???? (@kyliejenner) on Mar 4, 2020 at 10:41am PST