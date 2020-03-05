تراند اليوم : معلومات لا تعرفها عن شقيق ياسمين عبد العزيز بعد إساءته لها .. تحرش بفنانة.. ويريد الزواج من أخرى

تساءل كثيرون عن هوية الفنان وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - بعد هجومه عليها بسبب قرب خطبتها للفنان أحمد العوضي.

- وائل عبد العزيز ولد سنة 1979 ، وتخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة .

- له تجربة غنائية سابقة لكنها لم تحقق النجاح المأمول.

- تزوج وأنجب ابنا ثم انفصل عن زوجته

Advertisements

- شارك في العديد من الأعمال الفنية سواء كضيف شرف أو في أدوار صغيرة

- اتهمته الفنانة إيمي سالم بالتحرش بها ثم أعلنت أنه تم الصلح بينهما.

- أكد على إعجابه الشديد بالفنانة ياسمين صبري ورغبته في الزواج منه.

