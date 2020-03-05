تصاعد التوتر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها والأخير يعلن قراراً مفاجئاً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصاعد التوتر بين الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ وشقيقها وائل، وذلك بعد هجوم الأخير على الممثل المصري ​أحمد العوضي​ بسبب معارضته لعلاقة شقيقته به، إذ قامت ياسمين بحذف شقيقها من على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إضافة للصور التي تجمعهما، ليردّ هو الآخر بإلغاء متابعتها، فيما أعاد متابعة الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ بعد أن كان ألغى متابعتها بسبب زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين.

وبعد ذلك، فاجأ وائل المتابعين عبر صفحته الخاصة بنشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقدم إعتذاره من شقيقته ياسمين قائلاً لها:"اعتبريني بره حياتك تمامًا".

وقال وائل أنه لا يسعى إلى الشهرة أو المال، نافياً ان تكون ياسمين قد أنفقت عليه وعلى إبنه منوهًا أنه لم يحصل منها على جنيه واحد سوى أنه علم لاحقًا بأنها دفعت لابنه مصرفات دراسية فقط.

وأضاف أنه تلقى الكثير من العروض التلفزيونية للحديث عن الموضوع، لكنه رفض إحتراماً للخصوصية، وانه كان إلى جانب ياسمين منذ كان عمره 15 سنة.

وعن زواجها، قال أنه لن يعارضها شرط أن تحسن الإختيار، موضحاً أنه كان ضدّ تصرفاتها بعد طلاقها من حلاوة، وقال:"في بداية الخلافات التي كانت بسبب الصور التي نُشرت على السوشيال ميديا برفقة أحمد العوضي بمناسبة ‏عيد ميلادها ونبهتها على رفضي لما يحدث ورفض هذا المسلك وعدم قبولي للسلوك ولكنها رفضت النصيحة وأنها حرة وناضجة ‏ومسؤولة عن تصرفاتها".

وختم بالقول:"ياسمين حبيبتي ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك يمكن أنا اتكلمت بشكل يضايق أنا آسف ‏كنت عايز أعرف طبيعة العلاقة دي إيه بس، أنا كنت شايفك تحت وربنا فوق لكن من النهاردة اعتبريني بره حياتك تمامًا ومش ‏عايز حاجة منك إنتي حرة في حياتك ومستقبلك، لإني مش قادر أعيش حروب تانية أنا تعبت ربنا يوفقك".‏