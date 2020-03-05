شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى ودكتورة.. هكذا يظهر رامز جلال وغادة عادل بفيلم "هيكل نظمى" بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم رامز جلال يصور فيلمه الجديد "هيكل نظمى" الذى تشارك في بطولته النجمة غادة عادل، حيث يكثف المخرج محمود كريم التصوير، من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر المقبل، من تأليف لؤى السيد، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة .

ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه في تلك الأزمات ، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

وفى سياق آخر، اقترب رامز جلال من تصوير برنامج المقالب الذى يقدمه كل عام، حيث استقر على الفكرة الرئيسية للبرنامج، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير الحلقات خلال شهر مارس الجارى.

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وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى تصور غادة عادل حاليا مع إياد نصار مسلسل "ليالينا" ويعرض فى السباق الرمضانى المقبل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجى، كما تواصل تصوير مشاهدها فى فيلم "الخطة العامية" مع نجم مسرح مصر على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته، ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ،وأخرون، إخراج معتز التونى، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.