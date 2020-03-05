هل يمكن أن تؤدى إصابة قدم بريتنى سبيرز إلى إنهاء حياتها المهنية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يمكن أن تؤدي إصابة قدم بريتني سبيرز إلى إنهاء حياتها المهنية؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، و هو ما جعل سبيرز البالغة من العمر ( 38 عام ) تتصدر المواقع والصحف الفنية بكثافة ، إلا أن التقارير التي اثارت هذا الجدل ما هي إلا شائعات وأكاذيب، وهو ما أكده موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة عن نجوم العالم ، حيث أكد الموقع أن سبيرز التي عانت بالفعل من إصابة في القدم الشهر الماضي و تواصل الموقع مع احدى النقربين لبريتني أن المغنية لا تتصرف بتدمير ذاتي أو تشعر بالقلق من خروج تحول مسار مسيرتها الفنية .



بريتني سبيرز بريتني سبيرز

بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " تقريرا يؤكد أن أصدقاء بريتني سبيرز يشعرون بالخوف الشديد أن تتسبب إصابتها في القدم ألي حالة حجز قد تدمرها ، حيث تجد بريتني الآن صعوبة بالغة في التحرك من مكانها و المشي و صعود السلم أو النزول .

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ويضيف المصدر للموقع أن حالة بريتني سبيرز الصحية تمنعها من ممارسة تدريباتها كما أنها تخلت عن الالتزام بنظامها الغذائي المنخفض السعرات " و كأنها تدمر نفسها ذاتيا ، أيضا لم تقوي علي المشاركة باي حفل حتي إذا كانت ترغب في ذلك .