إيهاب فهمي: مشهد المحكمة بـ"الأخ الكبير" الأصعب.. وأبطال العمل شاهدوا الحلقة الأخيرة معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان إيهاب فهمي، الذي جسد شخصية شريف الباشا بمسلسل "الأخ الكبير"، إنه تلقى العديد من الردود، التي وصفها بالعظيمة عن الشخصية، مضيفا: "نجاح المسلسل يفوق نجاح الأعمال الرمضانية، وهذا يؤكد نجاح المسلسلات المطروحة خارج شهر رمضان".

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لم يكن قلقا من قبول تجسيد هذه الشخصية، خوفا من كره الجمهور له، بسبب شرورها، مؤكدا أن الجمهور يحب الشخصية الشريرة.

وأوضح أن نجاح المسلسل يعود لروح العمل التي بينهم، وكانت السبب الرئيسي في تحقيق التجربة لهذا النجاح الجماهيري، مشيرا إلى أنه وأبطال العمل كانوا حريصين على التجمع في أحد الأماكن لمشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل والاحتفال بنجاحه.

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وتابع: "كنا نتعامل جميعا كفريق عمل واحد طول مراحل التصوير، وده ظهر علينا في مدى الانسجام، والترابط بيننا على الشاشة".

وأضاف أن أصعب مشهد واجهه في المسلسل، كان مشهد المحكمة بالحلقة الأخيرة في العمل، متابعا: "خد مننا وقت طويل أوي، وكان مشهد طويل ومرهق جدا في تصويره، وهذا المشهد حضر فيه كل فريق العمل".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وعرضت آخر حلقاته أمس، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام.