شاهد.. دونالد ترامب: “لم المس وجهي لاسابيع بسبب الكورونا”

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 06:54 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، إنه يكافح الرغبة في لمس وجهه، حيث لم يفعل ذلك منذ أسابيع خوفا من فيروس كورونا.
وجاء تصريح ترامب حسب مجلة “بوليتيكو” خلال اجتماع بين مسؤولي البيت الأبيض ومدراء شركات الطيران حول التدابير الصحية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.
وحينما تحدثت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض ديبورا بيركس، عن أهمية غسل اليدين والوجه كتدبير وقائي ضد الفيروس، تدخل ترامب ليقول مازحا: “لم ألمس وجهي منذ أسابيع! أفتقد ذلك!”.
وأشارت “بوليتيكو” إلى ظهور تقارير إعلامية في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توضح “ضرورة التوقف عن لمس الوجه”، وتفادي عادات بسيطة أخرى في إطار مواجهة كورونا.
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