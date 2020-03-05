غادة عبدالرازق تخطف الانظار بإطلالة جريئة

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 06:54 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق الانظار بعد نشرها صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة ساحرة بفستان جريء نال اعجاب عدد كبير من متابعيها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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