هيفاء وهبي تحارب كورونا بطريقة مبتكرة.. كندة علوش تعلق: “والله ما في أهضم”!

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 06:54 صباحاً - اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تكون أوّل فنانة عربيّة تطلق تحدّياً على مواقع التواصل الإجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة، فسألت متابعيها:

“أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona “.

وقد تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي حيث كتبت: “والله مافي أهضم من هيفا وهبي”.