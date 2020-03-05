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صوفي ترنر تبدي ندمها لارتداء هذا الفستان

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صوفي ترنر تبدي ندمها لارتداء هذا الفستان

الخميس 5 مارس 2020

كشفت الممثلة البريطانية صوفي ترنر، أن الفستان الذي ارتدته خلال حفل زفاف زميلها في مسلسل Game of Thrones  "صراع العروش" كيت هارينجتون، يعد أكبر مصدر لحزنها وندمها في حياتها.

 

صوفي ترنر (24 عامًا)، عرفها الجمهور منذ قيامها بدور ملكة الشمال سانسا، في المسلسل ذي الشعبية الجارفة "صراع العروش".

 

وفقًا لموقع "كونتاكت ميوزيك" الأمريكي، ارتدت الممثلة فستانا أحمر كاشفا يشبه جاكت طويل، وتحته حذاء أسود برقبة طويلة أثناء توجهها إلى حفل زفاف زميلها في العمل العام الماضي.

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وأوضحت الممثلة أن الفستان الأحمر لم يكن خيارها الأول، إذ ارتدت قبله فستانين أنيقين إلا أن مقاسهما لم يكن ملائمًا، وهو ما شكل كارثة بالنسبة لها، على حد قولها.

 

قالت الممثلة إنها ستظل دومًا نادمة على ارتدائها هذا الفستان، كونه واحد من أسوأ إطلالاتها على الإطلاق، إن لم يكن الأسوأ.

 

وذكرت الممثلة أنها اعتادت ارتكاب أخطاء في اختيارها ملابسها خلال عملها على مسلسل "صراع العروش"، إلا أنها لا تهتم بهذه الأخطاء بسب صغر سنها في هذه المرحلة.

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