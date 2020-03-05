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كورونا يهزم جيمس بوند ويؤجل عرضه
الخميس 5 مارس 2020
تأجل عرض فيلم جيمس بوند الجديد، No Time To Die "لا وقت للموت"، إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب مخاوف من تأثير فيروس كورونا المتفشي.
ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، كان يفترض طرح الفيلم في أبريل/نيسان، إلا أن منتجي الفيلم، مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي قررا حتمية تأجيل طرح الفيلم بعد دراسة سوق السينما وتقييم وضع دور العرض عالميًا.
وأعلنت شركة يونيفرسال ومنتجو الفيلم أن موعد طرحه الجديد سيكون 12 نوفمبر/تشرين الثاني في إنجلترا وبقية دول العالم، على أن يتم طرحه 25 نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء الإعلان عبر حساب الفيلم الرسمي على موقع "تويتر"، إثر مخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي أصاب 92 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفات أكثر من 3000 شخص عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
فيلم "لا وقت للموت" بطولة دانيال كريج ورامي مالك، ويدور حول عودة العميل جيمس بوند من الاعتزال لإنقاذ صديقه من مأزق قاتل.
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