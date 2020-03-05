شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون دولار أمريكى زيادة فى إيرادات فيلم Fantasy Island والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم الرعب Fantasy Island، بـ حوالى 15 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل إجمالي الإيرادات إلى 40 مليون و 419 ألف دولار، في شباك التذاكر حول العالم، وطرح فيلم الرعب الجديد تزامنا مع عيد الحب يوم 14 فبراير الجارى، وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Fantasy Island ، بين 24 مليون و 19 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 16 مليون و 400 ألف دولار أمريكى، في دور العرض حول العالم.

وبذلك يكون الفيلم قد تخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 7 مليون دولار أمريكى، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و 50 دقيقة.

فيلم Fantasy Island من بطولة ماجي كيو، لوسي هيل، بورتيا دوبليداي، مايكل بينيا، مايكل روكر، كيم كوتس، شارلوت مكيني، ريان هانسن، باريسا فيتز هينلي، إيفان إيفاجورا، روبي جونز، أوستن ستويل، جيمي أو يانج، جوران د، نيك سلاتر.

ويدور فيلم Fantasy Island الجديد، حول السيد روارك الغامض، الذى يجعل الأحلام السرية لضيوفه المحظوظين تتحقق في منتجع استوائي فاخر، ولكنه بعيد المنال، وسيحتاج منهم القيام ببعض الأشياء لتحقيقه، ولكن عندما تتحول الأوهام إلى كوابيس، يتعين على الضيوف حل لغز الجزيرة من أجل الهروب، والحفاظ على حياتهم.

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فيلم Fantasy Island الجديد من إخراج جيف وادلو، الذى شارك في التأليف مع جيليان جاكوبس، وكريستوفر روش.

كما قامت شركة سونى، بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الجارى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

واجه فيلم Uncharted الجديد، العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.