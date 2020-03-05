شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لها: "من النهارده أنا برا حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان وائل عبد العزيز، رسالة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك، يشرح به سبب نشره تدوينة يريد منها معرفة طبيعة العلاقة بينها وبين الفنان أحمد العوضى

وقال وائل في الفيديو، إن الغرض من تدوينته هو كثرة الإشاعات التي طالت ياسمين في الفترة الأخيرة وكان أخرها إشاعة زواجها من فنان شاب سرا.

وأضاف وائل عبد العزيز: "ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك فى حياتك.. أنا قسمًا بالله ممكن أتكلمت بشكل يضايق فأنا أسف.. أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دى إيه، لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبرينى برا حياتك وأنتى حرة فى حياتك ومستقبلك، وربنا يوفقك".

وأوضح أن بداية الخلاف منذ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الأخير الذي حضره العوض ونُشر منه صورا وصفها بغير اللائقة، قائلاً: "جاءت فترة عيد ميلاد ياسمين ويوم عيد ميلادها نزل صور بينها وبين شخص، الصور ضايقتى وحسيت منها أن دى مش ياسمين.. كلمتها وقولت من أمتى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل ده ودى مش طريقتك وأنا مستغرب لقيتها بتقولى ما حدش ليه دعوة وأنا حرة ومش صغيرة".

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وتابع وائل: "أنا كنت خايف على شغلها، وحاولت أتكلم معاها مرة واتنين رفضت كلامى جدًا، أخوها الكبير عمل نفس الموضوع أترفض رفضا باتا وأتقال له نفس الكلام وأتعمل بلوكات معاها".

وقال وائل في الفيديو: "رسالتي للى هاجموني على السوشيال ميديا، أنا لو بدور على الشهرة كنت استغليت اسم أختى وشهرتها ومعارفها من زمان، وكل الميديا تعلم ذلك، أنا رفضت الظهور في برامج بملايين ورفضت كداخلة مع وائل الإبراشي".

وشهدت الساعات الأولى من صباح أمس تراشقًا بين شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب شديدة اللهجة لشقيقته على إثر ما يثار بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل، ليرد عليها الأخير بتدوينة أخرى، قبل أن يحذفا ما كتباه.

إلا أن ياسمين نشرت صورة لها مع أحمد العوضي وعلقت عليها: " بحبك يا أحمد"، ليفعل أحمد نفس الشيء