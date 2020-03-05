"ياسمين صبري الأكثر ونرمين تعشقه".. تمارين صعبة لنجمات الفن في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

"هي الرياضة تعود ولا هواية؟"، هكذا سأل أحد متابعي الفنانة نرمين الفقي بعد أن شاهدها تؤدي المشاهد الصعبة في الجيم، فأجابت نرمين الفقي "الاتنين".

إجابة نرمين الفقي، التي أكدت عشقها للجيم والتدريبات الشاقة، يمكن أخذها مدخلا لاهتمام نجمات الفن بالرياضة والجيم في الفترة الأخيرة، نرمين التي تنشر صورا لها في الجيم وهي تؤدي الحركات الصعبة واحدة من عدد من النجمات، اللواتي ينشرن صورا لهن في الجيم، وهن يؤدين التدريبات الصعبة.

ونرصد لكم في التقرير التالي بعض النجمات، اللواتي يؤدين تدريبات صعبة في الجيم:

ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري هي أكثر فنانات جيلها ارتباطا بالجيم، فهي بطلة سباحة قبل احترافها التمثيل، وتنشر صورا لها دائما، وهي تؤدي تمارين صعبة في الجيم للحفاظ على قوامها، كما صرحت من قبل، وتعتبر من أكثر نجمات الفن حرصا على الذهاب إلى الجيم.

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نسرين طافش

الفنانة السورية نسرين طافش بطلة مسلسل "ختم النمر"، الذي يعرض حاليا، تحرص دوما على نشر نشاطاتها في الجيم.

راندا البحيري

الفنانة راندا البحيري نشرت أكثر من صورة، وهي تؤدي تمرين فتح الحوض الصعب.

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي دوما ما تنشر صورا لها في الجيم، في أثناء عمل التمارين الرياضية الصعبة.