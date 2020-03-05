سامح بسيوني مديرًا تنفيذيًا للمهرجان التجريبي الدولي للمسرح

أعلن المخرج سامح بسيوني عن اختياره كمدير تنفيذي للمهرجان التجريبي الدولي للمسرح.

وصرح سامح عبر صفحته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: الحمد لله والشكر لله تم اختياري مديرًا تنفيذيًا وعضو مجلس إدارة للمهرجان التجريبي الدولي أكبر وأعرق مهرجان مسرحي في الوطن العربي كان ولايزال حلم المسرحيين.

وتوجه المخرج سامح بالشكر إلى معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قائلًا:

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شكرًا معالي وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة الأستاذة إيناس عبد الدايم .. وشكرًا أستاذي الكبير دكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان ويارب أكون عند حسن ظن أخواتي وأصدقائي وأساتذتي أعضاء مجلس الإدارة .. ويارب أكون عند حسن ظن المسرحيين .. ونصنع دورة تليق بأسم مصر الرائد عالميًا .

يذكر أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أصدرت قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر و التجريبي في دورته الـ 27، والتي من المقرر أن تقام خلال سبتمبر 2020، و ذلك على النحو التالي: د. علاء عبد العزيز سليمان رئيسًا ود. رامي بنيامين مديرًا، د. إسلام إمام مديرًا تنفيذيًا، د. سامح بسيونى مديرًا تنفيذيًا، ود. حسن عطية عضوًا إستشاريًا، ود. علاء قوقة عضوًا إستشاريًا، ود. محمود نسيم عضوًا إستشاريًا، ود. محمد عبد الرحمن الشافعي عضوًا إستشاريًا، والمخرجة عبير علي عضوًا إستشاريًا.