فيديو .. أبيوسف يطرح أحدث أغنياته أخصام

طرح الفنان أبيوسف أحدث أغنياته بعنوان أخصام، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. أقرأ أيضًا .. فيديو.. أبيوسف يطرح كليب ZOOM وأغنية أخصام من كلمات وألحان وتوزيع أبيوسف. Advertisements يذكر أن الفنان أبيوسف طرح مؤخرًا كليب بعنوان باشا اعتمد، وهو من إخراج حسن خورشيد، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان، وهو من إخراج حسن خورشيد، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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