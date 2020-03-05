شكرا لقرائتكم خبر عن "دايماً بتبهرنا.. بيبقى فيه جديد".. هكذا وصفت ليلى علوى معرض الفنان فاروق حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها لزيارتها معرض الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، المقام فى قصر عائشة فهمى، الذى حضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

ليلى علوى، نشرت صورا خلال زيارتها إلى معرض الفنان فاروق حسنى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: "من معرض الفنان فاروق حسنى اللى دايماً بيبقى فيه جديد وبيكون زحمة مليان بحب الناس كلها لى.. ألف مبروك ودايماً فى نجاح ودايماً بتبهرنا".

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ليلى علوى

يشار إلى أن الفنان الكبير فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، احتفل بمعرضه الفنى الجديد وذلك فى قصر عائشة فهمى بالزمالك وسط حضورعدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين حرصوا على التعليق على المعرض وقيمته وقيمة الفنان فاروق حسنى ودوره فى صناعة الثقافة المصرية.

وكان افتتاح معرض فاروق حسنى بمثابة تظاهرة دفاعا عن الفن والقوى الناعمة وقد حضر حفل افتتاح المعرض كل من عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، منير فخرى عبد النور، وعبد المنعم عمارة، وزير الشباب الأسبق، والفنان الكبير جورج بهجورى، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، السفير الفرنسى بالقاهرة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الفنان حسين فهمى، فريدة الشوباشى، الموسيقار هانى شنودة، الفنان يحيى الفخرانى، ونجيب ساويرس والنجمة إلهام شاهين، والنجمة ليلى علوى والإعلامية لميس الحديدى.

ويضم المعرض 62 عملاً فنياً من أحدث إبداعات الفنان الكبير، وقامت الناقدة التشكيلية الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بإعداد الدراسة النقدية للأعمال الفنية المعروضة.