شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز الدورة السابعة عشر لمهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدورة السابعة عشر من مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة 2020، دورة المخرج الكبير سمير سيف، للأفلام الروائية القصيرة، والتى أقيمت خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و4 مارس بقاعة الحكمة فى السادسة مساءً.

وأعلنت إدارة المهرجان عن جوائز الدورة 17 وجاءت كالتالى :

دورة المخرج الكبير سمير سيف

أولاً جوائز التميز



تميز فى التمثيل / ميخائيل صليبي عن فيلم مائة ليرة



تميز فى الكوريوجراف / حمود شباط عن فيلم هدوء



تميز فى التمثيل / جهاد حسام عن فيلم الدائرة

ثانياً الجوائز التقنية



جائزة أفضل مخرج "جائزة سمير سيف" / محمد فاروق عن فيلم مشوار



جائزة أفضل مونتاج / مارك مارمينا عن فيلم أيس كريم



جائزة أفضل تصوير / محمد حميدة عن فيلم وصال



جائزة أفضل قصة وسيناريو وحوار / نور خير الأنام عن فيلم مائة ليرة

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ثالثاً جوائز التمثيل



جائزة أفضل ممثل / احمد طه غزالي عن فيلم سوشى بالكبدة



جائزة أفضل ممثلة / انجى ابو زيد عن فيلم ليلة الميلاد

رابعاً جوائز أفضل فيلم



جائزة الساقية البرونزية فيلم / مائة ليرة إخراج : أريج دوارة & نور خير الأنام



جائزة الساقية الفضية فيلم / مشوار إخراج : محمد فاروق



جائزة الساقية الذهبية فيلم / صامت إخراج : مازن لطفي

وعرض المهرجان على مدى اليومين 22 فيلمًا روائيًا قصيرًا لمخرجين مستقلين من مصر والعالم العربى، ويرأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج الكبير يسرى نصر الله، والسيناريست نجلاء الحديني، والمخرج والناقد أحمد فؤاد.

أما لجنة مشاهدة الأفلام فتكونت من المخرجة والمنتجة أميرة شريف، والسيناريست أحمد حلبة، وصانع الأفلام والناقد السينمائى محمد مبروك.

وعلى هامش المهرجان عقدت ورشتا عمل الأولى فى مجال النقد الفنى للناقد أحمد فؤاد، والثانية ورشة أساسيات المونتاج مع المصور السينمائى والمخرج محمد حجازي.

وسُميت هذه الدورة باسم المخرج الكبير الراحل "سمير سيف" تقديرًا وعرفانًا لمشواره الفنى الكبير، ودعمه الدائم للساقية فقد رأس لجنة تحكيم المهرجان فى دورته السادسة عشر العام الماضي.