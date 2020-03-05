مسؤول ايراني يعتبر فيروس كورونا هجوم بيولوجي يستهدف الصين وايران!

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:58 صباحاً - ادعى رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي بأن ما أسماه نشر الخوف والهلع من تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده يدعم نظرية وجود هجوم بيولوجي منظم ضد الصين وإيران.

وقال جلالي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن دراسة ما يؤدي إليه الفيروس من حيث عدد الوفيات ومدى انتشاره ونوع الدعاية الإعلامية التي تصنعها وسائل الإعلام حول الفيروس بهدف زرع الرعب بين الناس من انتشار الفيروس يؤكد التكهنات بأنه تم إطلاق هجوم بيولوجي ضد الصين وإيران لأهداف اقتصادية”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء تسجيل 15 وفاة إضافية و586 إصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الوطنية الإجمالية إلى 92 وفاة و2922 إصابة.