مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية ينطلق في باريس

* استقبل وزير الثقافة الفرنسية الأسبق كوكبة لامعة من نجوم الفن والإعلام المشاركين على رأسهم يسرا وليلى علوي

* استهل المهرجان السنوي دورته الأولى بـ«مئوية فريد شوقي»... وسمية الخشاب تطرب الحضور

باريس: شهدت عاصمة النور باريس انطلاق أولى دورات مهرجان أيام القاهرة للدرما العربية الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 16 إلى 19 فبراير (شباط) الحالي بمعهد العالم العربي المطل على نهر السين بقلب العاصمة الفرنسية، فيما أعلنت «جمعية ثقافة بلا حدود» المنظمة لأيام المهرجان اختيار النجمة الجميلة يسرا لتكون رئيسة الشرف بباريس.

استقبل وزير الثقافة الفرنسية الأسبق ورئيس معهد العالم العربي السيد جاك لانغ كوكبة لامعة من نجوم الفن والإعلام المشاركين، وعلى رأسهم النجوم يسرا، ورانيا فريد شوقي، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وسمية الخشاب، وخالد سليم وزوجته خيرية هشام، والنجم عمرو يوسف وزوجته الممثلة السورية كندة علوش، والمنتج جمال العدل وزوجته داليا، والسيناريست مدحت العدل، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والموسيقار هاني مهنى، والملحن عمرو مصطفى، والإعلامية بوسي شلبي، والسيناريست تامر حبيب، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، والكاتب الصحافي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «اليوم السابع» وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والصحافي نبيل الشوباشي مدير القسم العربي بقناة «فرنسا 24». وكانت «المجلة» حاضرة بقوة.

استهل المهرجان السنوي دورته الأولى بـ«مئوية فريد شوقي»، وتحدث رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ عن تاريخ المعهد، وشكر الفنانين المصريين لاختيارهم تنظيم مهرجانهم في المعهد بيت العرب في أوروبا. وألقت منظمة المهرجان الدكتورة التونسية عبلة الأسود كلمة قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور الأوروبية باريس إلى عاصمة النور بالشرق القاهرة، للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس في معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وقالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تهدف إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة. وأوضحت منظمة المهرجان الدكتور عبلة الأسود لـ«المجلة» أن اختيار يسرا جاء كونها سفيرة الدراما العربية، ولما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم العالم في الفن، وما تملكه من رصيد وافر في العالم كوجه مشرف للمرأة العربية والفن العربي في مختلف المحافل الدولية.







من اليمين الفنانة يسرا، والسيناريست مدحت العدل، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي (تصوير: خالد زغلول)







المكرمون

كرم المهرجان بيد رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ كلا من النجمات يسرا وليلى علوي وسمية الخشاب وإلهام شاهين عن أعمالهم السينمائية الناجحة، والنجوم خالد سليم عن مسلسله «بلا دليل»، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية، وسلمه درع التكريم المنتج الكبير جمال العدل، كما تم تكريم الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش عن أعمالهما الدراماتيكية المتميزة فيما تسلمت الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي درع تكريم والدها ملك الترسو.



مدحت العدل: نحارب الإرهاب بالفن الجميل الذي هو رسالة سلام للعالم

قال السيناريست مدحت العدل: «لقد اخترنا تنظيم مهرجان الدراما العربية هنا، لنؤكد من باريس أن العرب دعاة سلام وينبذون الإرهاب ويقدمون فنا جميلا... هي رسالة سلام من باريس، فبالفن نحارب الإرهاب».

وقال يتم التحكيم النهائي فيما يتعلق بالأعمال الموضوعة محل التقييم في دار الأوبرا المصرية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، عقب شهر رمضان.







جاك لونج رئيس معهد العالم العربي، والفنانة إلهام شاهين (تصوير: خالد زغلول)







جاك لانغ لـ«المجلة»: السينما المصرية هوليود الشرق بلا منازع

وفي لقاء برئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق السيد جاك لانغ صرح لـ«المجلة» قائلاً: «إنني سعيد بتواجدي مع باقة من أكبر وألمع نجوم الفن العربي من الممثلات والممثلين المصريين في معهد العالم العربي الذي أتشرف بأنني أنشأته، حينما كنت وزيرا للثقافة في زمن الرئيس فرنسوا ميتران في الثمانينات ليكون جسرا يصل ضفتي البحر المتوسط بين فرنسا والعالم العربي وبيتا للثقافة والفن العربيين في قلب أوروبا وإنني فخور جدا بأنهم اختاروا معهد العالم العربي لكي يقيموا فيه مهرجانهم للدراما العربية التي أصبحت هذه السنة 2020 انطلاق دورتها الأولى وقد اعتمدت بالموافقة ليكون المهرجان سنويا وسيتطور كل عام وسنعرض في قاعتنا الكبرى باقة من أروع أفلامهم ومسلسلاتهم ليراها الجمهور العربي والفرنسي معًا وعلمت بأن الفنانين المصريين قطعوا تصوير أعمالهم الفنية سواء الأفلام أو المسلسلات في مصر لحضور هذا المهرجان بباريس وسيعودون غدا لاستئناف أعمالهم، مما يدل على احترامهم للفن».

وقال جاك لانغ أيضا: «إنني كما تعلمون عني عاشق للفن وللثقافة العربية وعلى وجه الخصوص عاشق لمصر ومولع بالتراث والعراقة المصرية وأعتبر فنها من أجمل روافد الحضارة العربية العريقة فالفن رسالة سلام ومصر دائما رائدة السلام في المنطقة العربية وتمتعنا على مر الزمن بحضارتها وبثقافتها وبحكمتها واليوم تمتعنا بفنها الجميل فالأفلام المصرية عريقة بدأت مع السينما الفرنسية منذ زمن السينما الصامتة فهي هوليود الشرق بلا منازع».



يسرا لـ«المجلة»:شرف عظيم أن يتم اختياري كرئيسة شرف المهرجام ويكرموني في باريس



وفي لقاء «المجلة» بالفنانة الكبيرة يسرا، قالت ضاحكة: «قبل أي حديث أحب أن أوضح أنني رئيسة دورة المهرجان ده أنا (ادبست) فيه قبل انطلاقه بقليل (تضحك)».

وقالت: «ليست ورطة بل إنه لشرف عظيم أن يتم اختياري كرئيسة شرف المهرجام ويكرموني وزملائي على مجهودنا الفني وأنه لشعور رائع أن يكون هذا التكريم في باريس بلد الفن والحضارة والثقافة والتاريخ؛ ومن يد وزير الثقافة في زمن ميتران مسيو جاك لانغ وسعيدة بوجودي مع أهم ممثلين في مصر وإن اشاء الله نجتمع دائما معا في مناسبات جميلة وأعتقد أن الفن يجمعنا، فقد تفرقنا السياسة لكن الفن يجمع العرب والعالم، وأعتقد أننا نملك طاقات فنية جميلة جدا ليس فقط في مصر أم الدنيا والتي أقر العالم بفنها، لكن اليوم توجد إبداعات عربية كثيرة ومتنوعة ولا بد من توحيد الفن العربي لكي نشكل كتلة إبداع متكاملة أعتقد ستكون طفرة عالمية للفن العربي لو توحد الفنانون العرب وإنني سعيدة بتواجدي معكم وسعيدة أن المهرجان انطلق من باريس وإن شاء الله تكون دوراته القادمة في باريس وبقية عواصم أوروبا وأميركا».







الفنانة رانيا فريد شوقي (تصوير: خالد زغلول)







رانيا فريد شوقيلـ«المجلة»:سعيدة بأن أولى دورات المهرجان تحمل اسم والدي

إنني سعيدة جدا بتواجدي في هذا المهرجان بباريس وهو أول تجمع عربي بعد فترة توقف، فلم يستضف معهد العالم العربي مهرجانات منذ التسعينات على ما أظن، فسعيدة أن تعود أيام الدراما العربية من جديد لأنها التي كونت الكثير من المعاني في وجداننا منذ زمن طويل وتركت آثارها في التراث، فقد تفرقنا السياسة لكن الفن يجمعنا دائما وسعيدة طبعا بتواجدي. وسعيدة أكثر بأن أولى دورات المهرجان تحمل اسم والدي الفنان الكبير فريد شوقي، لكونه يصادف هذا العام مئوية ميلاده رحمه الله».

وعما تعلمته من وحش الشاشة، وهل كان قاسيا ويضربهم في البيت، قالت ضاحكة: «بالعكس كان عملاقا في كل شيء، ليس لأنه والدي، ولكنه كان أبا حنونا جدا، علمنا الاحترام والعزيمة والإصرار على النجاح».

وقالت إنها لم تستطع التمثيل حينما وقفت أمام والدها الراحل فريد شوقي في فيلم (آه وآه من شربات): «لما وقفت قدام الكاميرا قصاده معرفتش اتكلم وجالي هلع».

وقالت: «كثير من نجوم الفن والرياضة حينما وقفوا أمامه شعروا بالرهبة وأنا أعذرهم فأنا ابنته شعرت بها فقد كان عملاقا رحمه الله».

وأضافت الفنانة رانيا فريد شوقي: «لما جيت أسأله على حاجة في الفيلم قال لي روحي للمخرج اسأليه، أنا هنا منتج، والمركب اللي برئيسين ما تنفع»، مؤكدة أنها تعلمت منه احترام رأي المخرج باعتباره مايسترو العمل.

وحول آخر أعمالها الفنية قالت رانيا فريد شوقي: «أقدم حاليا مسرحية الملك لير مع الدكتور يحيى الفخراني، وأصور مسلسل مع الفنانة الجميلة ماجدة زكي، إخراج الأستاذ مجدي أبو عميرة، وتأليف الأستاذ محمد الحناوي.

وبسؤالها: هل في وجهة نظرك ما زال الفن بخير بعد الثورة؟

فضحكت وقالت: «لا تخاف الفن كويس في مصر الحمد لله ما خربش وإن شاء الله سيكون أحسن في المستقبل».



إلهام شاهين لـ«المجلة»:قطعت تصوير فيلمي الجديد حتى أحضر المهرجان

«أنا فخورة بأن يوجد مهرجان جديد، يعني مهرجان وليد، خُلق في باريس، فلا توجد مهرجانات للسينما في باريس، دائما المهرجانات السينمائية تكون في (كان) ليس في باريس، ولن أذهب هذه السنة إلى مدينة كان لأني ليس لدي أفلام مشاركة فيه».

وبسؤالها: هل لديك أعمال في رمضان 2020؟

قالت: «لا، فأنا أعشق السينما أكثر، وبالتالي لا أصور مسلسلات، وحاليا أصور فيلما، ولكني قطعت التصوير حتى أحضر المهرجان، وسأعود غدا لأواصل التصوير إن شاء الله لفيلمي الجديد (حظر تجول) مع المخرج أمير رمسيس، حيث يتبقى لنا أيام قليلة ونودع العمل نهائيًا الذي يشارك في بطولته الفنانون أمينة خليل، وأحمد مجدي، وإسراء صبري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وأعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالي السينمائية (يوم للستات)».

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الفنانة سمية الخشاب (تصوير: خالد زغلول)







سمية الخشاب لـ«المجلة»:اشكر الدكتورة عبلة الأسود التي نظمت المهرجان وجمعتنا في باريس

الفنانة الجميلة والمتألقة سمية الخشاب قالت بابتسامتها المعهودة التي لم تفارقها في المهرجان كما في الحياة: «سعيدة جدا أنني موجودة في باريس في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الذي يقام هنا لأول مرة، وسعيدة بالتواجد مع زملائي وأصدقائي الفنانين الكبار من مصر، وسعيدة بتكريمي وبتكريم كبار الزملاء، ونشكر الدكتورة عبلة الأسود التي نظمت المهرجان وجمعتنا، ولله الحمد كان شيئا مشرفا لنا ولمصر ولفننا العربي».

وعن أغنيتها الجميلة «إني عربية» التي غنتها في المهرجان، ولاقت استحسان الجمهور والفنانين والمسؤولين الفرنسيين، قالت: «طرحت الكليب الغنائي الخاص (عربيّة أنا) الذي صورته في سوريا وتحديدًا في الصحراء السوداء داخل السويداء التي تمتاز بطبيعتها المختلفة، إذ إنّها منطقة حقول بركانية مما يُضفي على الكليب سِمَة خاصة تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد هذا هو التعاون الثاني بيننا بعد كليب (يا مسكين)».

وقد حرصت المخرجة على تقديم عمل منفرد من نوعه خاصة مع الكيمياء المهنية التي تجمعها بنجمة العمل سميّة الخشّاب إلى جانب صداقتهما منذ سنوات.

الأغنية من ألحان سميّة، وكلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري.

وأضافت سمية الخشاب: «أنا أغني منذ 9 سنوات، ولي ألبوم واحد، ولكنني أحب هذه الأغنية وكلماتها التي تبدأ بـ(عربية أنا.. قالوا فيها الجمال.. هبة من ربنا.. القوام والدلال.. عربية أنا والتاريخ ياما قال.. عربية أنا شمس وقت الغروب.. عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال). أهديها للمرأة العربية، فهي الحنونة والجميلة والحبيبة والأم والأخت والابنة والطبيبة والعاملة، هي الصبورة والمعطاءة وتستحق أن يتم تكريمها، فإنني أهديها لكل امراة عربية تفتخر بنفسها وبعزتها ولله الحمد أجد لها صدى في كل وطننا العربي وفي الجاليات العربية في أوروبا وقارات العالم، أعتقد أن المرأة هي الحياة وهي التي تعطي الحياة».

وعن آخر أعمالها، قالت سمية الخشاب: «أصور حاليا مسلسل (الحلال)، ولي فيلمان لكن لا تنتظروني في رمضان هذه السنة، ولكن انتظروني في رمضان 2021 إن شاء الله».



ليلى علوي لـ«المجلة»: أقدر أعمل أفلاما باللغة الفرنسية، وما أتمناه في الواقع أن تصل السينما العربية للعالمية



فوجئنا بأن قطة الشاشة العربية ليلى علوي تتحدث الفرنسية بطلاقة، وأعجب جاك لانغ بنطقها الجميل...

التقت «المجلة» بها على هامش المهرجان فصرحت قائلة: «أنا بالطبع سعيدة للغاية بالتواجد في أول مهرجان للدراما العربية في باريس وسعيدة بالتكريم لي ولزملائي وهذا شعور طيب لكل فنان يشعر أن تعبه مكلل بالنجاح والإعجاب وأتمنى أن يكون صوت الجمهور العربي في أوروبا يصل للمهرجان حتى يقول لنا أي المسلسلات الدرامية أعجبته السنة الماضية وما لم يعجبه حتى نطور من أنفسنا للسنة القادمة».

وقالت: «بالطبع هناك دورات قادمة نحرص إن شاء الله على الحضور كل عام هنا وسعيدة بتواجد المجموعة المصرية الفنية المتميزة هنا وسعيدة أنني متواجدة معها وأتمنى لكل الزملاء التوفيق والنجاح في المهرجانات القادمة».

وحول العالمية قالت: «أعتقد أن العالمية تأتي عبر شركات التوزيع».

وواصلت حوارها معنا بالفرنسية، حيث قالت: «أقدر أعمل أفلاما بالفرنسية، فلا مانع عندي، وما أتمناه في الواقع أن تصل السينما العربية للعالمية من خلال التوزيع، ونحن بفننا يمكننا أن نصل إلى العالمية، وهناك عدة نجوم مصريين ساهموا في الوصول إلى العالمية، وعلى رأسهم عمر الشريف وجميل راتب رحمهما الله... فالفنان المصري بديع بفنه يحمل عبق تاريخ السينما العربية».



خالد سليم لـ«المجلة»:أرفض الغناء الحر ولكن انتظروني قريبا مطربا وممثلا

«سعيد جدًا بالتواجد في الدورة الأولى ومتفائل أن تكون هناك دورات أخرى في عواصم أخرى وسعيد جدا بتكريمي وتواجدي طبعا مع ناس من أهم صناع الدراما العربية والمصرية وأشكر عبركم الدكتورة عبلة الأسود على أنها جمعتنا في لفتة طيبة جدا وجميلة وهذه الدورة الأولى ناجحة بفضل الله».

وحول الأغنية التي غناها في المهرجان ولاقت استحسان الجمهور وجاك لانغ شخصياً، وأراد ترجمتها للفرنسية قال: «طبعا أشكر الدكتور مدحت العدل حيث عملت معه أغنية أعتبرها من أجمل الأغاني التي غنيتها في حياتي، كانت (لكل عاشق وطن) التي كانت أغنية فيلم (أبو علي) للفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي».

وحول سؤاله لماذا هو مقل في الأغاني على حساب الدراما رغم أنه مطرب ناجح وصوته جميل؟

فقال: «لا ليس كذلك فلست مقلا، ولكن أغلب الناس لا تعرف أنني كان لدى التزام بعقد مع شركة إنتاج معينة ماكنتش أقدر أشتغل بشكل تجاري حر لأن عقدي ربطني مع شركة الإنتاج هذه بعد تقريبا 5 سنين وفي الفترة دي هم نزلوا لي ألبوم واحد فقط، لكن انتهى عقدي معها ولم أكن في هذه الفترة أقدر، ولهذا تروني في الدراما أكثر من الأغاني، لكن الناس لم تكن تعلم أنني أرفض الغناء الحر لأنني لا أستطيع لكن انتظروني قريبا مطربا وممثلا إن شاء الله».







الناقد السينمائي طارق الشناوي، الفنان خالد سليم وزوجته خيرية هشام علي، والفنانة كندا علوش (تصوير: خالد زغلول)







كندة علوش لـ«المجلة»: سعيدة أننا ننشر في كل مكان نذهب إليه أننا بلاد خير وسلام وفن

«سعيدة أنني متواجدة في مهرجان الدراما العربية في باريس في دورته الأولى، وسعيدة أن هذا المهرجان في فرنسا، سعيدة أننا ننشر في كل مكان نذهب إليه أننا بلاد خير وسلام وفن. وحلو أن هذا الاحتفاء مش بس في بلاد عربية وإنما في بلد عظيمة هي فرنسا باشكر القائمين على هذه الاحتفالية الدكتورة عبلة كونها فكرت تجيب هذه النخب من الفنانين العرب والأسماء الكبيرة والمهمة جدا في فرنسا حتى تحتفل بهم وسعيدة أن هذا المهرجان سيكون مقاما على طول كل سنة ويحتفل بأعمال أكثر وأكثر كما أنني سعيدة بتكريمي وتكريم زوجي».







الزميل خالد زغلول يقف إلى جوار الفنان عمرو يوسف، بعد تسلمه درع التكريم (تصوير: المجلة)







وقال الفنان عمرو يوسف:«سعيد جدا بوجودي هنا وسعيد بالتكريم وسعيد بالمجهود إلى الناس عملوه وسعيد باني وسط أصحابي ووسط الفنانين زملائي من النجوم الكبار وسعيد بتكريم الراحل فريد شوقي، الذي كنا نطلق عليه ملك الترسو ووحش الشاشة وتسميات كثيرة فالرجل تاريخ حافل من الأدوار العظيمة والأفلام والدراما المهمة، يشرفنا أن في مصر اسم كبير مثل فريد شوقي لقد غير بأعماله بعض القوانين في مصر».

وبسؤاله عن آخر أعماله وهل له أعمال في رمضان 2020؟

قال: «لا ليست لدي أعمال لرمضان هذا العام، وأستثمر الفرصة لأعيد على قراء مجلة (المجلة) المحترمين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير مقدما.. وأبلغكم بأنني أحضر لفيلم مع طارق العريان نبدأ التصوير يوم 15 مارس (آذار) إن شاء الله اسمه (التهويدة) وهو الاسم المبدئي للفيلم».

وحول طريق العالمية، قال عمرو يوسف: «العالمية أو الشغل برة مصر صعب، فهو سيناريو تاني وقصة تانية وتعقيدات تانية ومحتاج علشان يتعمل صح يكون لدي تفرغ تام لكن وللحمد لله وللأسف الشديد معًا أنا لدي عمل كثير جدا في مصر».

يُذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم «ولاد رزق 2» الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.









الفنانة هنادي مهنى ابنة الموسيقار هاني مهنى (تصوير: خالد زغلول)







وقالت هنادي هاني مهنى:«أنا سعيدة بوجودي هنا، في حاجة حلوة جدا إني أكون معزومة من بلدي مصر وأحضر التكريم في بلدي الثاني فرنسا، لأن نصفي فرنسية، وأنا ممثلة وسعيدة أن الوسط الفني فيه عمالقة يساعدون الشباب، وإن شاء الله ترون مني أعمالا متميزة وناجحة لأنني أتعلم من النجمات الكبار».



واختتمت الزميلة الإعلامية بوسي شلبي، زوجة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، تصريحاتها بأنها سعيدة بالتواجد في باريس لتغطية فعاليات المهرجان، وقالت إن الدكتورة عبلة الأسود مؤسسة المهرجان بمثابة: «دينامو، وكان لديها حلم وتحققه اليوم بتنظيم مهرجان بأكبر كم من النجوم في فرنسا، ونحن بفضلها نحتفل بمئوية فريد شوقي وبالسينما العربية في أكبر حدث يقام بمعهد العالم العربي بباريس».