"كورونا" يُلهِم الفنانين بأغنياتٍ ساخرة

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""الخليج 365"" من بيروت: "وشرّ البلية ما يُضحك"، ريما ينطبق هذا القول على واقع رواد مواقع التواصل الإجتماعي والفنانين الذي تفاعلوا مع الضجة المثارة عالمياً حول انتشار فيروس كورونا. فقد بادر نجوم من العالم وبينهم فنانين عرب ولبنانيين بإطلاق الأغاني حول انتشار الفيروس. كما تفاعل رواد المواقع بدورهم تعبيراً عن قلقهم بأساليبٍ مختلفة. فجاءت المقاطع الغناية المصوّرة لترفّه عنهم وسط الهموم المتراكمة، وآخرها مواجهة هذا الفيروس الذي تحوّل لفوبيا عالمية.

وتداول مغرّدون لبنانيون عدة أغان ساخرة مزوجها بفلكلورهم الشعبي "على دلعونا" الشهير في بلاد الشام. كما انطلقت بينهم تحديات طريفة بأبياتٍ شهرية ومقاطع غنائية متبادلة. وبينها أبيات ساخرة تقول: "على دلعونا وعلى دلعونا.. انصابت عيلتنا بفيروس كورونا". وفيها يقول الشاب لوالده: "اسمع لك يا بي ما لا خبرية.. الكورونا وصل ع الأشرفية".

وقدّم الإعلامي ومقدم البرامج الطريفة بلال نكوزي أغنية تقول كلماتها "كورونا.. ابقوا تذكرونا بس ما تزورونا.. زورا السياسيين"، وأدى الأغنية على لحن موسيقى الأغنية المصرية الشعبية "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش

وطرح المغنّي السوداني وضاح أحمد أغنية بعنوان "كورونا" لاقت تفاعلاً سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع YouTube، وسط تضارب الآراء حول تقييمها كأغنية ساخرة غير هادفة لكونها لا تحوي مشاهد إرشادية من العدوى بالفيروس. فيما أشاد بها البعض لكونها تعكس حالات الفراق بين شاب وحبيبته، واعتبروها طريفة، خاصةً أنها تنتهي بعطسةٍ كبيرة.

وفي سوريا، قدّم المغنّي عمار العراقي أغنية جديدة بعنوان "ما أريد منك بوسة" من تأليف عبدالشيخ وألحان فارس إسماعيل،



كما طرح الشاعر إسلام خليل والمغنّي المصري عصام شعبان عبدالرحيم أغنية "كورونا الحلزونا"، التي تشرح كيفية مواجهة الفيروس.

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وأطلق مغنّي المهرجانات حمو بيكا أغنية جديدة عن خطورة "الفيروس" وتقول كلماتها: "فيروس كورونا موت ملايين.. لازم تحاسبوا يا مصريين".

وقدمت الإعلامية الشهيرة في التلفزيون الروسي، يلينا ماليشيفا، بالاشتراك مع الممثل المسرحي والإعلامي، إيفان أورغانت، أغنية تزامناً مع انتشار فيروس "كورونا" تقول كلماتها: "لا تسعل يا صديق". وذلك خلال برنامج "أورغانت المسائي". علماً أنها طبيبة، وأستاذة في جامعة موسكو الحكومية لطب الأسنان. وتقدم برنامجاً حول الصحة العامة. وتضمنت أغنيتها بعض النصائح الهامة للوقاية من الفيروس، في إطار ساخر.

هذا وقدّم الإعلامي اللبناني هشام حداد أغنية كورونا على وقع أغنية #بنت_الجيران في برنامجه #لهون_وبس

كما نشر موقع قناة mtv اللبنانية فيديو لأغنية كورونا قدمها مجموعة أطفال من طلاب المدارس، وجهوا فيها رسالة لتخفيف الزيارات واقتصار التواصل عبر الوسائط الاجتماعية.

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