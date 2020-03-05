مي سليم تداعب ابنتها ورزان تقبل ابنها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بقوام رشيق.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بإطلالة "فورمال".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"جمبسوت" أنيقة.

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جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل أحد الكافيهات.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها "لي لي".

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالفنانة الهندية بريانكا شوبرا أثناء تواجدهن بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأدرنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بنجلها، وقد أخفت وجهه.