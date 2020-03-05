أحمد حلاوة يكشف لـ"الخليج 365" المشاهد التي طلب تعديلها في "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان أحمد حلاوة، والد "حربي أبو رجيلة" الذي يجسده الفنان محمد رجب في مسلسل "الأخ الكبير"، أنه طالب بتعديل بعض المشاهد، التي قدمها بالعمل قبل الموافقة عليه.

وقال حلاوة، في تصريحات لـ"الخليج 365": "لما اتعرض عليا العمل، وجدت أن هناك عدد من النقاط من الممكن تعديلها وتقويتها وهو ما طلبته من المؤلف، ووافقت على العمل بشرط الجلوس مع المؤلف، وطلبت منه إن البطل لازم يستمد جدعنته من أبوه، ولازم شخصية أبوه تبان أكتر ما هو مكتوب في السيناريو، وبالفعل أعاد كتابة بعض المشاهد".

وتابع: "شخصية أبو رجيلة، يعبر عن سلوك الشارع المصري، لأنه اشتغل في كل مهنة، فيكاد تشوفه طول الأحداث بتاع مراجيح ولكن قبل كده كان إيه؟ .. وهو ما وضعته في مشهد واحد مع مرات ابني، عندما قلت لها (يا بنتي أنا طول عمري شقيان، اشتغلت ورا بتاع محارة، وكهربائي، ولما ضاق بيا الحال، جبت مرجيحة".

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واستكمل: "دايمًا بحب يكون ليا بصمة معينة ورأي معين، وأضيف الحوارات التي تعضض تصوري للشخصية، مش بعمل حاجة إلا وليها جذور، ومش بحب أعمل النمط البسيط، وبقدر الإمكان بحاول أن يكون للشخصية جذور ومحاور وصراعات، وهو ما يسمى بالدراما التراكمية".

وعن تعاونه مع أسرة المسلسل، فقال: "كشخص بيدوني مكانتي واحترامي، وهذا الموضوع واخد حيز من جميع الجوانب سواء إنتاج أو إخراج أو مؤلف، وكواليس العمل بينا كانت رائعة ومحترمة، وأبطاله كانوا بيستمعوا لنصائحي، ولا أبخل عن أحد منهم في الإفادة بأي نصيحة".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وأذيعت آخر حلقاته اليوم.

المسلسل من بطولة: محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.