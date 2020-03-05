صور .. ليلى علوي في معرض فاروق حسني

نشرت النجمة ليلى علوي بعض الصور من معرض الفنان فاروق حسني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت ليلى رسالة إلى فاروق حسني، وذلك بعد نجاح المعرض، قائلة:

من معرض الفنان فاروق حسني اللي دايماً بيبقى فيه جديد وبيكون زحمة مليان بحب الناس كلها ليه .. الف مبروك ودايماً في نجاح ودايماً بتبهرنا.

Advertisements

يذكر أن النجمة ليلى علوي تستعد لعرض فيلمها

الجديد، والذي يحمل أسم، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة كل من ليلى علوي، زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين.

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت أحداث 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة إمتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لإستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.