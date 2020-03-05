يعد تشويق جمهورها ..كارول سماحة تطلق "مش هعيش"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أغنيتها المنتظرة "مش هعيش" وذلك عبر أحد التطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تسجيلها في أحد الأستديوهات بمصر.

وأعلنت كارول طرحها للأغنية عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت أول مقطع منها :"مش هعيش مع حد سلبي .. واصحى لاقي عمري راح.. حد فاكر إن قلبي، ملك لي أو مستباح...مش هعيش".

وكانت كارول سماحة شوقت جمهورها للكليب عبر مشاركتها إياهم مقطعاً منه تظهر فيه وهي تحاول الانتحار من إحدى شرفات مبنى سكني في العاصمة الفرنسية باريس، وتسبب ببلبلة بين المارة إثر صعود قوات الأمن إلى الطابق للتحقيق في الأمر، لكن الحادثة لم تكن إلا مشهدا تمثيليا في فيديو كليب المغنية اللبنانية ضمن أحداث أغنيتها الجديدة.

وعلق مخرج العمل ​جاد شويري​ عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد بـ كارول وعبر عن فخره بالعمل وكتب :"من روائع لفنانة تسحرك برحلة من الالم الى انتفاضة القلب.. امرأة حساسة مكسورة لكن مستقلة الفكر وحرة. كما هي حقا..فخور بهذا العمل الرائع".