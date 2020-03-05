تراند اليوم : شيرين رضا أول واحدة صيفت في مصر .. شوف جمالها

نشرت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة لها بلوك صيفى .

وعلقت الفنانة شرين رضا على الصورة قائلة : الأشياء الصغيرة ، اللحظات الصغيرة .. ليست صغيرة! ✨ # شيرين

ونالت صورة شرين رضا اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

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قلبي❤️???? شيري وحشتينا قلبى احلى شيرى

من جهة أخرى، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم “الغسالة” من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

جدير بالذكر أن فيلم “الغسالة” يتضمن نخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر أبو ليلة، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات إلا وهم شركة سينرچي فيلمز و شركة نيوسينشري وشركة أفلام مصر العالمية وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.