فضائح آل كارديشيان بين شريط كيم وشفاه كيلي وخديعة كورتني وكلوي

يتابع عشرات الملايين في أنحاء العالم برنامج تليفزيون الواقع لآل كارديشيان الذين يضمون الأم كريس و5 بنات، 3 منهن من أب واحد هن كيم وكلوي وكورتني إضافة إلى كيلي جينر وكيندال جينر، يضاف إليهن الابن روب.

وعلى مدار حلقات البرنامج تعرضت الأسرة لكثير من الأحداث والفضائح شكلت جزءاً من جاذبيتها لدى المشاهدين الباحثين عن إثارة ونميمة ودراما واقعية تفوق الخيال.

شعور بالمهانة

في بداية بث برنامج تليفزيون الواقع الشهير مواكبة كارديشيان أو Keeping Up With the Kardashians، تعرضت البطلة الأولى كيم لفضيحة تسرب شريط شديد الجرأة لها مع ري جي، واضطرت، بحسب قولها، للعمل بطاقة 10 أشخاص من أجل التغلب على تلك الفضيحة.

وقالت كيم في مقابلة صحافية: «لست ساذجة لأعرف حجم الضرر الهائل الذي تعرضت له، كان تأثير الفيلم سلبياً بكل تأكيد، وشعرت أنني يجب أن أعمل 24 ساعة في اليوم لكي أجبر الناس على مشاهدتي بصورتي الحقيقية. حقيقة لقد شعرت بالمهانة، ولكنني تغلبت على كل ذلك في النهاية».

هجوم حاد

تعرضت الشقيقة الأصغر كيلي لهجوم حاد وهي في مرحلة المراهقة نتيجة حقن شفاهها لتبدو أكبر، وفق نصيحة أسداها لها صديقها في ذلك الوقت.

وأكدت كيلي في سبتمبر 2017 ندمها على ما حدث، وعذرها أنها كانت صغيرة، ولكنها تعلمت الدرس واستردت ثقتها بنفسها، وبعد سنوات قليلة دشنت خط مستحضرات تجميل خاص بها واكتسبت من ورائه 420 مليون دولار في أول 18 شهراً فقط، وتخطت ثروتها الآن المليار دولار وهي ما زالت في الـ22 من عمرها.

زواج فاشل

بدت كيم كارديشيان عند زواجها بلاعب كرة السلة الأمريكي كريس همفريس وكأنها تعيش قصة حب أسطورية وسعادة لا متناهية.

لكنها استيقظت على كابوس مخيف بدد أحلامها في الاستقرار بعد أن طلقت بعد 72 يوماً فقط، وقالت بعدها إنها تسرعت في الزواج بعد أن شعرت أنها بلغت 30 عاماً ويجب أن ترتبط.

وصرحت كيم بعد ذلك أنها أدركت أن المصير المحتوم بالفشل للزواج منذ اليوم الأول لذلك فإنها غير نادمة على الطلاق.

فلسفة واحدة

بعد 9 سنوات من زواج أثمر 3 أطفال، اضطرت كورتني كارديشيان إلى طلب الطلاق من زوجها سكوت ديسيك، في يوليو 2015، بعد أن شاهدت صوراً له برفقة خطيبته السابقة كلوي بارتولي على أحد اليخوت الفارهة في جنوب فرنسا.

واضطرت كورتني لطرد سكوت من شقة الزوجية ولم تكن تلك المرة الأولى، ولكنها شعرت بأنها ستكون الأخيرة، ولم تصدق أن زوجها بهذا الغباء لكي يسمح للمصورين بالتقاط صور له مع صديقته.

الطريف أن فلسفة كل منهما كانت واحدة بعد الطلاق وهي الارتباط بشخص أصغر سناً بكثير، فارتبطت كورتني بالعارض يونس بنجيما الذي يصغرها بـ14 عاماً، بينما خطب سكوت صوفيا ريتشي التي تصغره بـ15 عاماً وواحدة بواحدة والبادئ.. أكبر.

إدمان لامار

لم تصدق كلوي كادريشيان أن زوجها ووالد ابنتها اللاعب لامار أودوم خانها أكثر من مرة خلال فترة زواجهما التي استمرت من 2009 إلى 2016.

وكان الاعتراف سيد الأدلة بعد أن صرح الزوج بذلك في نوبة تأنيب ضمير تسببت في طلاقه رغم أن زواجهما أثمر طفلة هي «ترو».

وفي الوقت الذي قال إنه لا يشعر بتأنيب الضمير، وقفت طليقته إلى جانبه بعد أن تعرض لغيبوبة طويلة من جراء ابتلاعه جرعة زائدة من المخدرات.

حرب روب

لم يتحمل الشقيق الوحيد روب تصرفات زوجته بلاك شاينا ففضحها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون مراعاة لعشرة أو ابنتهما «دريم». ونشر روب صوراً لشريكة حياته وهي بثياب جريئة، ولم يكتف بذلك فاتهمها بالخيانة وتناول المخدرات.

وشهدت المحاكم جولات عديدة بين الطرفين انتهت بحضانة مزدوجة للابنة، بعد أن خلعته شاينا على طريقتها.