شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تطرح أول فيديو ترويجى لـ فيلم الأنيمشن الجديد Connected والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سونى أول تريلر لـ فيلم الأنيمشن العائلى الجديد Connected، الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 20 ثانية، ومن المقرر أن يصل في 18 سبتمبر المقبل في دور العرض المختلفة حول العالم، وظهر في الفيديو الكثير من اللقطات المضحكة، التي ستشجع المشاهدين على رؤية العمل الجديد، فيلم Connected، من بطولة أصوات أوليفيا كولمان، مايا رودولف، أبي جاكوبسون، داني ماكبرايد، اريك اندريه، مايكل رياندا.

ويدور فيلم Connected حول قبول كاتي ميتشل في جامعة أحلامها، وبدلا من أن تقوم عائلتها من توصيلها إلى المطار، قرر الأب أن يقوم بتوصيلها إلى جامعتها، ولكن تتوقف خططهم بسبب الانتفاضة التقنية، وبالتالى سيتعين على عائلة ميتشل العمل معًا لإنقاذ العالم.

كما ينضم الممثل الأسبانى أنطونيو بانديراس، إلى كل من توم هولاند ومارك والبيرج في فيلم المغامرات الجديد Uncharted، وذلك بعد أن أعلن عن أن المخرج روبن فليشر (Venom ، Zombieland)، سيقوم بـ إخراج الفيلم الجديد بدلا من ترافيس نايت، كما ستنضم كل من صوفيا علي وتاتي جابرييل، إلى العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hnentertainment".

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كما قامت شركة سونى، بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الجارى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

واجه فيلم Uncharted الجديد، العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.