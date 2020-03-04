شكرا لقرائتكم خبر عن صنّاع اللحن الأصلى لـ"عود البطل": شركة "حسن شاكوش" عرضت علينا فلوس عشان للتنازل عن اللحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى صناع مهرجان "خطفتنى" وهو اللحن الأصلى لمهرجان "عود البطل" الذى تصدر اهتمامات متابعى "يوتيوب" فى مصر لمدة يومين وحقق حوالى 6 ملايين مشاهدة، أن يكونوا سببا فى حذف المهرجان من على المنصة.

Advertisements

وقال مصطفى عصام، مغنى مهرجان خطفتيني، فى لقائه مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، فى برنامج رأى عام على قناة TeN، أن الشركة التى تدير قناة "حسن شاكوش" على اليوتيوب، عرضت عليهم مقابل مادى نظير التنازل عن حقوق اللحن الخاص بمهرجان "خطفتينى".

وأكد عصام أن هدفهم هو الغناء وليس هدفهم التكسب المادى، مشيرين إلى أنهم لن يستفادوا أى شئ من حذف الأغنية أو إلحاق الضرر بحسن شاكوش أو عمر كمال.