شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان و 20 ثانية لـ تريلر فيلم ديزنى الجديد Artemis Fowl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشقت شركة ديزنى عن تريلر جديد لفيلم الأكشن والمغامرة العائلى Artemis Fowl، المقرر طرحه يوم 9 أغسطس من العام الجارى 2020 بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من سينمات أوروبا، التريلر الجديد وصلت مدته إلى دقيقتين، و 20 ثانية، وأحتوى على عدد من المشاهد التشويقية للعمل، واستطاع أن يقترب إلى 4 مليون في يومين من طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث طرح يوم 2 مارس الجارى، على الحساب الرسمي لـ شركة ديزنى.

الفيلم يدور حول شاب إيرلندي يدعى أرتميس فاول الثاني لديه عقل إجرامي، ويختطف الضابط ليبريكون الخيالي "هولي شورت" من أجل الحصول على فدية لتمويل البحث عن والده المفقود.

فيلم Artemis Fowl من بطولة ميراندا رايسن، هونج تشاو، جودي دينش، جوش جاد، نونسو أنوزي، أدريان سكاربورو، فردية شو، لارا ماكدونيل، جوشوا ماكجواير، سيمون كيربي، برناردو سانتوس، نيكش باتل، روث هورروكس.

الفيلم من إخراج كينيث براناج، ومن تأليف ايون كولفير، مايكل جولدنبرج، آدم كلاين، كونور ماكفرسون.

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جنبا إلى ذلك تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وقد يعود جوني ديب بدور ثانوي في شخصيّة القبطان جاك سبارو في الجزء السادس من "قراصنة الكارييبي"، إذ أنّ الفيلم سيرتكز على شخصيّة نسائية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت شركة ديزني قررت من قبل عدم التعامل مع جوني ديب بعدما اتهمته زوجته آمبر هيرد بضربها، ولكن مدير شركة "ديزني" عمل على عودة الممثل البالغ من العمر 56 عامًا إلى الشركة بعدما نفت المحكمة هذه الادعاءات.

و شهدت الفترة الاخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب اثناء زواجهما.