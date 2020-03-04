شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تنهى حفل ختام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بأغنية "على اللى جرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحيت المطربة مي فاروق مع فرقتها بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، حفلا غنائيا على مسرح قصر الثقافة بمحافظة قنا فى ختام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بدورته الأولى.

وقدمت مي خلال الحفل عددا من الأغنيات التراثية القديمة منها لأم كلثوم "ألف ليلة وليلة"، وقدمت بعد ذلك غناء أغنيه "طب وأنا مالى" لوردة الجزائرية، وأغنيه طاير يا هوا لمحمد رشدى، وأما براوة، على بلد المحبوب، ياشمس يامنورة غيبى، وحياتك يا حبيبى، واختمت مى بأغنتين أنت عمرى، على اللى جرى.

وأعربت مي فاروق عن سعادتها بمشاركتها فى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء ووجودها على مسرح قصر ثقافة قنا، ووجهت الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

حضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللواء أشرف الداودى محافظة قنا.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والإثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة، بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانا جديدا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية، ونشر رايات التنوير، بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.

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