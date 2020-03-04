شكرا لقرائتكم خبر عن "عود البطل" تعود للظهور من جديد على اليوتيوب رغم حذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حذف موقع الفيديوهات يوتيوب أغنية عود البطل، طرح مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، المهرجان مرة أخرى على نفس القناة، منذ قليل، وكان الكليب حقق نجاحا كبيرا بعدد مشاهدات بلغ 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة بعد طرحه أول مرة، وتصدرت الترندات على السوشيال ميديا.

يرجع حذف أغنية عود البطل لمطربى المهرجان حسن شاكوش وعمر كمال، بعد اتهامات انتهاك الحقوق الملكية لإحدى الشركات التي قدمت بلاغ ضد الأغنية، حيث اتهم مطرب المهرجانات حسن جاكسون كلا من عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان" خطفتنى"، وفقا لبرنامج ET بالعربى.



عود البطل

وكان عمر كمال، كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" بعد حذف المهرجان، قائلاً:"نفس اللى حصل ف #بنت الجيران بيحصل تانى ف #عودالبطل ... الاغنية اتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة ف اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون .. متفتكرشى انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعنى .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل و اتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وانجح ".

Advertisements

وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

وكان طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين قال لـ"الخليج 365"، إن "قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب هاني شاكر لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة".

يشار إلى أن أغنية "عود البطل" سُرّبت قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، واستغل رواد الموقع الأغنية للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء فى الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.