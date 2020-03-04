شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقها 6 ملايين مشاهدة.. اعرف السبب وراء حذف عود البطل من يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجاح أغنية "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنية بعدما حققت 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها.

ويرجع حذف أغنية عود البطل لمطربى المهرجان حسن شاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغ ضد الأغنية، اتهم من خلاله مطرب المهرجانات حسن جاكسون المطربان عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان" خطفتنى".



مهرجان عود البطل.. ويظهر سبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل ... الاغنية اتوقفت بعد 7 مليون مشاهدة ف اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت 170 مليون .. متفتكرشى انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعنى .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل و اتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وانجح ".

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وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

وكان طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين لـ الخليج 365، قد قال إن "قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب هاني شاكر لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة".

وكانت قد سُرّبت أغنية "عود البطل" قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، واستغل رواد الموقع الأغنية للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء فى الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.