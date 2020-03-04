ليلى علوي تتأمل لوحات فاروق حسني الجديدة: "دايمًا بتبهرنا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من زيارتها لمعرض الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي افتتحه اليوم.

وكتبت ليلى في تعليقها على الصور: "من معرض الفنان فاروق حسني اللي دايماً بيبقى فيه جديد وبيكون زحمة مليان بحب الناس كلها ليه، ألف مبروك ودايماً في نجاح ودايماً بتبهرنا".

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وحضر افتتاح المعرض، بقصر عائشة فهمي بالزمالك، عدد كبير من نجوم الفن والثقافة السياسة، وكان من بين الحضور عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، ومنير فخرى عبد النور، وعبد المنعم عمارة، وزير الشباب الأسبق، والفنان الكبير جورج بهجورى، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، السفير الفرنسى بالقاهرة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الفنان حسين فهمى.

ويضم معرض الفنان الكبير 62 عملاً فنياً من أحداث إبداعاته، وأعدت الناقدة التشكيلية الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية دراسة نقدية للأعمال الفنية المعروضة.

ويعتبر الفنان فاروق حسني أحد أهم كبار الفنانين التشكيليين المعاصرين فى مصر والوطن العربي، حيث عُرضت أعماله فى المتاحف الدولية، مثل متحف المتروبوليتان فى نيويورك، ومتحف كاروسيل باللوفر فى باريس.