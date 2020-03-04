"بعد اكتشاف قتله لصفية"..أول تعليق لمحمود حجازي بعد الحلقة الأخيرة لـ"الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمود حجازي، الذي جسد شخصية كريم العاصي، ضمن أحداث مسلسل"الأخ الكبير" على التفاعل مع أحداث الحلقة الأخيرة بالعمل.

ونشر حجازي، صورة له من كواليس الحلقة الأخيرة، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "حكمة المحكمة على المتهم كريم العاصي بالإعدام شنقًا".

وعلقت زوجته اسما شريف منير، قائلة: "ايه ده، إنت اللي قتلت صفية.. تستاهل يا كريم".

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وكانت الحلقة الأخيرة بمسلسل "الأخ الكبير" قد شهدت في أحداثها الكشف عن من وراء قتل صفية (هبة مجدي) شقيقة حربي أبو رجيلة (محمد رجب)، واعترف شريف الباشا (إيهاب فهمي) بأن كريم هو من قتل صفية، وسوزي (عبير صبري).

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور،

رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.