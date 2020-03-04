رامي جمال لزوجته: "أنا اللي مسنود عليكي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجه الفنان رامي جمال، رسالة لزوجته ناريمان، عبر حسابه على"إنستجرام".
ونشر رامي، صورة تجمعه معها، وعلق: "الصورة دي حقيقية جدًا، وبتعبر عن اللي بحسه طبعًا.. إنتي دايمًا حاسة إنك مسنودة عليا.. لكن الحقيقة إن أنا اللي مسنود عليكي..ربنا يخليكي ليا".
يذكر أن، رامي جمال تعاون مؤخرًا مع زوجته بأغنية "مش ملاحظ حاجة" والتي طرحت مؤخرًا على"يوتيوب"، وهي الأغنية التي شهدت أول تعاون بينهما، كما أنها تعد بمثابة رجوع لناريمان بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.
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