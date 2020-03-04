اكتشاف قاتل صفية وسوزي وظهور فتحي عبدالوهاب .. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة بـ"الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل"الأخ الكبير" العديد من الأحداث الدرامية، التي تكشف عن من وراء عمليات القتل طول الأحداث.

ونتناول في السطور التالية أبرز ما حدث في الحلقة الأخيرة..

- ظهور الفنان فتحي عبدالوهاب، في دور ممثل النيابة بالمحكمة.

- اعتراف (كريم) محمود حجازي بقتله صفية شقيقة (حربي) محمد رجب.

- الاعتراف بوفاة (فريدة) هاجر أحمد على يد سوزي (عبير صبري).

- القبض على (كريم) محمود حجازي و(شريف الباشا) إيهاب فهمي ووضعهما في القفص.

Advertisements

- إعلان المحكمة براءة حربي أبو رجيلة من قتل شقيقته (صفية) هبة مجدي، وقتل فريدة.

- كريم هو الرجل الكبير الذي يعمل مع المافيا في مصر ويدير عمليات التجارة المشبوهة.

- اعتراف شريف الباشا أن كريم هو من قتل صفية وسوزي.

- قضت المحكمة بعد الأدلة التي تم تقديمها بحبس حربي أبو رجيلة شهرا مع إيقاف التنفيذ.

- كما قضت المحكمة بتحويل أوراق كريم وشريف واثنين آخرين إلى المفتى.

- الحكم على (سعاد) دعاء حكم، بالسجن 5 سنوات.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.