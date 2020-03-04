فيديو| ميرهان حسين ترقص سالسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها وهي ترقص سالسا مع مدرب الرقص خالد تيجانا.

وعلقت ميرهان على الفيديو: "الرقص فقط، مع مدرب الرقص".

ويعرض لميرهان حسين حاليا مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.