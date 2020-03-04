بسبب كورونا.. خبر حزين لمحبي "جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر موقع "هوليوود ريبورتر" تقريرا عن تأجيل عرض الفيلم المنتظر "No Time To Die"، بطولة دانيال كريج، ورامي مالك، إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان ميعاد طرحه في إبريل المقبل وتحديدا في 3 أبريل.

وجاء التأجيل بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا حول العالم، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تأجيل العرض الخاص للفيلم في الصين لأجل غير مسمى بسبب إغلاق جميع دور العرض في الصين.

وتدور قصة الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم يتبين أنه منوط به مهمة إنقاذ عالِم مخطوف، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.