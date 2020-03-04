فيديو| ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد نجلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها نجلها سيف، الذي أتم عامه التاسع.
ونشرت عبدالعزيز فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرام، وظهر في الفيديو تورتة لعيد الميلاد، وهم يغنون له.
وكانت أزمة قد اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما نشر شقيق ياسمين مشنورا يهاجمها فيه بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، ما دفع الأخير للرد عليه، قبل أن يحذف المنشور.
وفي أعقاب ذلك، اعترفت ياسمين بحبها للعوضي، عبر حسابها على إنستجرام، ورد عليها العوضي: "بحيك يا ياسمين".
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