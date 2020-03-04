تراند اليوم : محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: أخيرًا انتهت المعاناة.. ماذا حدث؟

كشفت المحامية السورية رحاب بيطار، تطورات جديدة في قضية محمد الموسى، الذي قتله فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، حيث أعربت عن هذا من خلال منشور لها عبر “فيس بوك”.

وقالت رحاب البيطار في منشورها إن المعاناة التي واجهتها بعد قتل الموسى انتهت، حيث استطاعوا استخراج شهادة وفاة له، وكتبت في البوست: “وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة”.

ومؤخرًا قدمت طلبًا بتشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين، لإعادة الخبرة الطبية، وأكدت بيطار من خلال “بوست” نشرته عبر حسايها بـ”فيس بوك”، أنه سيرافق طبيب سوري الجنسية اللجنة الفاحصة للجثة